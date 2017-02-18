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﻿巴基斯坦清真寺爆炸逾300死傷

2017-02-18 列印
美聯社
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　　巴基斯坦什葉派清真寺遭受自殺式炸彈襲擊，造成最少七十五死、二百五十傷，極端組織伊斯蘭國承認責任。事發在周四晚，大批信眾在巴基斯坦南部信德省塞赫萬市清真寺祈禱時，一名自殺式襲擊者混入人群，並引爆身上炸藥。爆炸威力強大，多人受傷倒地，而沒有受傷人士爭相逃生，釀成發生人踩人意外。大批救援人員接報到場，將傷者分送多間醫院搶救。伊斯蘭國其後發表聲明承認責任，巴基斯坦總理謝里夫強烈譴責暴力行為，重申政府會全力打擊恐怖主義和激進主義。

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