﻿騎呢客買咖啡 提27項特別要求

法庭對七名警察襲擊曾健超案作出判決，各被告均被判囚兩年，今次重判在社會上引起頗大迴響，有人贊成，也有人反對，分歧極大。 七個警察入獄兩年，意味他們將不但喪失職業，而且要受相當長時間的牢獄懲罰。主審法官杜大衛表示，公眾人士相信警察維護法紀，但七名警察知法犯法，判刑必須具阻嚇性作用，以維持公眾信心，今次案件亦令警隊蒙羞，影響香港在國際上的聲譽。 襲擊致造成身體傷害罪最高可判監禁三年，現在要判處兩年刑期，法官解釋這因七人都是現役警員，正執行任務，不能因為佔中期間壓力大，而毆打曾健超，法庭相信監禁是恰當處罰，以兩年六個月為量刑起點，考慮到他們兩年多來面對的壓力及失去長俸，遂減刑至兩...

2017-02-18