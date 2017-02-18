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﻿騎呢客買咖啡 提27項特別要求

2017-02-18 列印
網上圖片
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        不少人到咖啡店購買飲品時，均會按個人口味，向店員提出要求特別調製。美國一名網民早前到連鎖咖啡店星巴克購買一杯「香草風味星冰樂」，竟然提出使用忌廉、用特大杯裝、別裝太滿、去冰、溫度保持華氏三十四度、加咖啡糖等二十七項特別要求。照片上載社交網站Reddit後引起廣大迴響，有網友認為單據是偽造；亦有人表示，該名顧客是要來證明自己與眾不同；但有咖啡師透露，確實曾接到類似定單。
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