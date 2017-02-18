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﻿攜子參觀博物館 伊萬卡晒溫馨相

2017-02-18 列印
網上圖片
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　　美國第一千金伊萬卡早前在社交網站上載女兒阿拉貝拉唱中文賀年歌短片，吸引不少網民關注讚好。她陪同四歲大兒子約瑟參觀華盛頓國立自然歷史博物館，期間盡情拍照。她分享之後在多個社交網站內分享一幀照片，相中一隻蝴蝶停在她其手指上，她和兒子緊緊的依偎着，伊萬卡用一隻手臂彎攬着約瑟，母子倆面露笑容，盯着蝴蝶，感覺十分溫馨。
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