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﻿全球最老野生海鳥 再次孵出幼鳥

2017-02-18 列印
美聯社
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　　美國魚類及野生動物管理局的官員周四證實，全球最老野生海鳥、年逾六十高齡的「智慧」，上周在太平洋中途島島礁鳥類保護區內，順利孵出一隻小鳥。「智慧」屬於黑背信天翁，專家無法準確計算牠其實年齡，但估計牠最少六十六歲。全球接近七成黑背信天翁於中途島繁殖，超過一個甲子以來，「智慧」每年均會飛返中途島，多年來最少誕下三十隻幼鳥。
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