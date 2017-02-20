﻿再轟傳媒失實 特朗普：白宮運作暢順

特朗普上周六與第一夫人梅拉尼婭到佛州出席造勢大會，約九千名支持者在場聲援，他再次炮轟傳媒報道失實，且有預設立場，藉此誤導國民；重申其另闢途徑，真接與國民對話，並會繼續揭破傳媒的假面具。
外界質疑，前國家安全顧問弗林請辭、快餐店集團行政總裁普茲達自動放棄勞工部長提名，顯示白宮運作極其混亂。特朗普強調，白宮運作暢順，新政府陸續履行競選承諾，包括加強邊境管制、廢除奧巴馬醫保、創造更多本土就業機會；並透露，政府會在未來數星期提交取代醫保改革替代方案。
本報得悉，前特首曾蔭權上周五被陪審團以八比一大比數裁定一項身為公職人員行為失當罪名成立，就特首接受利益罪未能達成裁決，案件今午在高院處理。消息指，兩名特首參選人前政務司司長林鄭月娥和前財政司司長曾俊華...
2017-02-20
南海局勢升溫，美國尼米茲級核動力航空母艦卡爾文森號戰鬥群上周六起駛入南中國海巡航，是特朗普政府上台後，美軍首次駛入該海域。而解放軍南海艦隊導彈驅逐艦編隊，日前亦到南海展開遠海訓練。 美國海軍上周六宣佈，航空母艦卡爾文森號、導彈驅逐艦邁耶號、艦載飛行聯隊當日起駛入南中國海巡航，但無透露戰鬥群會逗留南海多久，只稱戰鬥群在駛入南海前，會在夏威夷、關島對出海域訓練，加強備戰能力；而艦載戰機在菲律賓海亦與空軍B-1B轟炸機聯合訓練。 美國《海軍時報》早前報道，戰鬥群此行是要保障南海自由航行權，艦隻或會駛入中方人工島礁十二海里範圍內游弋。 中國外交部日前表示，中方尊重和維護各國...
2017-02-20
北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男吉隆坡遇刺身亡一周，馬來西亞警方昨表示，當局已完成驗屍工作，惟未能確認金死因，目前仍等候毒理化驗報告；警方指，除正扣查兩男兩女疑犯外，尚有餘四名北韓男子涉案，有關人士案...
2017-02-20
據星島地產網報道，樓市氣氛不俗，二手交投步伐加快。元朗YOHO TOWN 1期一單位，剛以563萬元成交，呎價約1.3萬元。 利嘉閣市務經理莊國寶稱，YOHO TOWN 1期2座中層A室，實用面積43...
2017-02-20
自去年8月啟動回購股份令股價重拾起色的滙控（005）將於明日公佈去年度業績，據外電綜合多間券商預測，滙控去年除稅前利潤介乎131.72億至203.38億美元（約1027億至約1586億港元），按年變幅由下跌30.2%至上升7.8%不等，平均稅前利潤預測為189.62億美元，微升0.5%。 市場關注滙控會否再回購及恢復增加派息，並美國或放寬金融監管對其影響。 大部份券商均料滙控去年盈利倒退達逾20%至逾30%。其中德銀和高盛都估計滙控盈利跌約30%。 不過，德銀相信滙控今後可受惠利率趨升，而近期滙控估值重新評級，主要由於預期港元拆息將於未來3年穩步上調150點子，料會...
2017-02-20
阿仙奴在英超及歐聯戰局不利，季尾約滿的領隊雲加卻表明不言休。槍手今晚足總盃十六強作客非聯賽球隊瑟頓聯，「教授」勢靠在此賽事近六場入五球的禾確特破關，在簡陋人造草場上演的另類倫敦打吡一舉奏捷紓壓，捧讓球主客和讓兩球「客勝」。（LeSports HK App周二凌晨3:55直播） 槍手上周三歐聯十六強首回合作客1:5不敵拜仁慕尼黑幾近出局，英超又被榜首的車路士拋離十分，因此要求雲加下台的聲音愈來愈大。不過，「教授」矢言不退休，勢再靠足總盃自保：「我可能還會多教四季至七十一歲，首選無疑是留守兵工廠，就算離隊也不會退休。」 兵工廠近三季兩奪足總盃，期間禾確特上陣十一場入七球...
2017-02-20
李英愛這名字，幾乎是天然美人的代名詞，告別劇壇多年，最近新作《師任堂》播映，擔崗主角的愛姐人氣再度急升。大美人依然貴氣如昔，究竟是保養得宜，還是化妝有道？趁着韓國宮廷護膚品牌The History o...
2017-02-20
早前，43歲無線筍盤馬國明被影到相約28歲的黃心穎撐枱腳兼睇戲。傳出新戀情，前晚心穎BB出席澳門一春茗活動時，風騷露背晒心口，甜讚緋聞男友孝順又好仔，仲冧爆話對馬明「有感覺」，是她目前唯一了解中的對象...
2017-02-20
財政司司長陳茂波將於本周三發表新年度財政預算案，預期賣地成績遠超預期地理想，加上辣招多收印花稅，薪俸稅又有增無減，公司利得稅也不差，庫房水浸已成定局。有錢好辦事，市民期望政府「鬆手」一點，中產希望可以退稅，以減輕生活擔子，公眾亦期望趁機彰顯本港是一個關愛社會，向弱勢社群提供更多支援，相信財爺有能力作出實質回應，不負眾望。 去年財政預算案估計賣地收益為六百七十億元，首三季賣地成績理想，不少會計師行估計全年賣地可得逾九百億元。去年預算案估計盈餘為一百一十四億元，很大機會估錯，不少人預計盈餘將高達七百億元。陳茂波昨天發表網誌，承認賣地收入受眾多因素影響，以他的說法，是「一年之間市...
2017-02-20
昨日有兩場盃賽，其中經典盃由摩廄「佳龍駒」輕勝，馬房另贏「喜旺寶」，騎者莫雷拉則另贏蔡廄「當家精選」，同告起孖兼成為騎師王。至於另一錦標樂善堂盃，就由李廄「有衝勁」爆冷奪得，但騎者楊明綸因第五場違例，...
2017-02-20