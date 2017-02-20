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﻿再轟傳媒失實 特朗普：白宮運作暢順

2017-02-20 列印
■特朗普再炮轟傳媒，稱白宮運作暢順。美聯社
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　　就職一個月的美國總統特朗普民望低企，國內外反對聲音不絕，他經常歸咎傳媒報道不實誤導國民。特朗普日前再次炮轟傳媒，重申白宮運作暢順。

　　特朗普上周六與第一夫人梅拉尼婭到佛州出席造勢大會，約九千名支持者在場聲援，他再次炮轟傳媒報道失實，且有預設立場，藉此誤導國民；重申其另闢途徑，真接與國民對話，並會繼續揭破傳媒的假面具。

　　外界質疑，前國家安全顧問弗林請辭、快餐店集團行政總裁普茲達自動放棄勞工部長提名，顯示白宮運作極其混亂。特朗普強調，白宮運作暢順，新政府陸續履行競選承諾，包括加強邊境管制、廢除奧巴馬醫保、創造更多本土就業機會；並透露，政府會在未來數星期提交取代醫保改革替代方案。
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