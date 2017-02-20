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﻿美墮胎法先驅病逝

2017-02-20 列印
美聯社
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　　推動美國墮胎合法化的傳奇女子麥科維上周六病逝，終年六十九歲。 來自破碎家庭的麥科維，年僅十六歲已結婚，未幾離異，一九六九年她懷第三胎時，加入德州一個爭取合法墮胎組織，化名入稟該刑事墮胎法違憲，並一直上訴至最高法院，法院在七三年裁定墮胎是憲法賦予權利，其他州份亦相繼放寬墮胎規限。麥科維八十年代公開身份，並承認自己並非因姦成孕。但後來她因為宗教信仰，搖身一變成為反墮胎人物，並嘗試推翻當年案件。
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