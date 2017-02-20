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日報新聞 > 國際

﻿英漢曾死27次讚醫院職員 Man who died 27 times praises hospital staff

2017-02-20 列印
　　A man who had a heart attack after playing six 10 minute games of "walking football" says he died 27 times in hospital.BBC

　　英國一名男子玩了十分鐘的「健步足球」後心臟病發。他說，在醫院裏死了二十七次。

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