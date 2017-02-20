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﻿結集對話成書 自製WhatsApp紀念冊

2017-02-20 列印
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        即時通訊軟件WhatsApp推出近八年，已成為日常生活中不可或缺的物品，不少人雖手執電話卻不通話，只會WhatsApp用對話。歐洲有公司近日推出將WhatsApp對話結集成通話紀念冊服務。紀念冊在德國印製，顧客可自行設計封面、決定書名，由於訂造過程完全自動化，印刷後數據會即時刪除，故顧客毋須擔心他人取得私隱。據悉，印製一本一百五十頁的紀念冊費用約三十歐羅（約二百四十七港元），每加五十頁需額外加四歐羅（約三十三港幣元），紀念冊可付運送到世界各地。
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