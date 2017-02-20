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﻿伊萬卡香水熱賣 亞馬遜銷量榜首

2017-02-20 列印
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　　美國總統特朗普民望低企，第一千金伊萬卡亦受牽連，當地百貨公司早前以銷量欠佳為由，宣佈停售伊萬卡個人品牌服飾；但她依然魅力沒法擋，除社交網站facebook、twitter、instagram人氣高企外，她以個人推出的香水卻在購物網站亞馬遜熱賣，不少用家均給予五星級評分，大讚香水味道吸引，噴灑式、滾珠式香水，分別居網站女士香氛銷量榜首兩名。
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