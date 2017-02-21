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﻿瑞典駐美大使館斥特朗普言論

2017-02-21 列印
　　美國總統特朗普經常防範恐怖份子入境，作其限制七伊斯蘭國家入境措施理據，他上周未出席造勢集會時，暗示接收大量難民的北歐國家瑞典日前發生恐襲，但瑞典駐美大使館隨即批評其言論失實，要求美方澄清。

　　特朗普再次向支上周六支持者說明收緊美國邊境保安、暫時停止接受難民、臨時限制七伊斯蘭國家入境措施重要性，其間他提及比利時、法國曾發生恐襲，造成傷亡慘重；又說：「看看昨晚（周五晚）瑞典發生的事情」，暗示接收大批難民的國家瑞典發生恐襲。

　　瑞典駐美大使館隨即批評其言論失實，強調該國並無發生任何恐襲，要求美方澄清。

　　特朗普其後在社交網站Twitter解釋，是收看指霍士新聞台一個節目後發表有關言論；白宮發言人桑德斯亦澄清，特朗普只是說瑞典在接收難民後整體罪案上升，並非指單一事件。
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