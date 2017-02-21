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日報新聞 > 國際

﻿「飛龍號」升空為太空人補給物資

2017-02-21 列印
  美國太空探索科技公司周日利用「獵鷹九號」火箭，將無人駕駛貨飛船「飛龍號」發射升空，火箭甘迺迪太空中心39A發射台升空，兩分半鐘一、二級箭分離，「飛龍號」直奔國際太空站，替太空人補給物資、運送科研設備，而第一級火箭之後成功降落卡納維拉爾角空軍基地一個着陸場，是該公司第八次成功在陸地回收火箭。
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