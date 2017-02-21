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日報新聞 > 國際

﻿女星稱被強姦 印拘疑犯 India arrests after actress alleges rape

2017-02-21 列印
  Police in the southern Indian state of Kerala have arrested three people in connection with the suspected "abduction" and rape of a popular film actress.BBC

  印度一名走紅的電影女星疑遭「綁架」和強姦，南部喀拉拉邦的警察逮捕了三個涉案人。

英國廣播公司
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