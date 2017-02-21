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﻿用得又食得 佐賀限定紫菜卡片

2017-02-21 列印
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        日本九州佐賀縣佐賀市監有明海，養殖紫菜興盛，當地紫菜產量佔全日本四分之一，其中「有明紫菜」為著名高級紫菜。為提高佐賀紫菜知名度，市公所想出新穎宣傳手法，將紫菜裁切成五厘米高、九厘米闊，再用雷射雕刻技術在紫菜表面該上文字、圖案製成卡片。除市長秀島敏行，市公所並邀請當地出身名人、藝人等五十人使用紫菜卡片，並在社交網站上載相片。佐賀市公所的宣傳手法在網上引發熱烈討論，不少人均表示希望訂製紫菜名片，但市公所表明無意量產。
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