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﻿美大學生馬拉松跳舞籌7800萬

2017-02-21 列印
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　　美國賓夕凡尼亞州立大學日前舉辦一個別開生面慈善活動，該校學生每年二月一個周末，均會舉行名為Thon舞蹈馬拉松活動，為患癌兒童籌募善款，參與學生會不眠不休連續跳舞四十六個小時，今年該活動共籌得超過一千萬美元（約七千八百萬港元）善款，較去年高出逾三十萬美元（約二百三十四萬港元）。
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