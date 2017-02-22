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﻿大馬：金正男非死於心臟病

2017-02-22 列印
　　北韓領導人金正恩同父異母兄長一周前在吉隆坡遇刺身亡，盛傳金正男長子金韓松昨日到醫院辦理認屍手續，當局派出大批特警在院外戒備。而馬國衞生部表示，法醫並無在金正男遺體上發現任何表面傷痕，死者亦無心臟病發跡象。

　　大馬傳媒報道，疑似金韓松男子周一傍晚抵達吉隆坡第二國際機場，經由秘密通道入境，大批傳媒聞訊隨即趕到停放金正男遺體的吉隆坡中央醫院外守候。至昨日凌晨時分，大批便衣警員、特警抵達院外戒備，並驅趕傳媒到殮房對面馬路，令現場氣氛轉趨緊張，但傳媒始終未見金韓松蹤影。

　　馬來西亞生部總監諾希山表示，當局目前仍等待金正男毒理、病理報告，法醫並無其遺體上發現任何針孔，他死前亦無心臟病發跡象；他又指，死者家屬並未到醫院認領遺體。
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