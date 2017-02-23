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﻿英水族館 「侵侵」游呀游

2017-02-23 列印
美聯社
網上圖片
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        英國曼徹斯特一間水族館有一條長角箱魨魚，其金黃色魚皮加上有角外型，與美國總統特朗普十分相似。一名家長日前偕同三名兒子水族館參觀時，無意中發現「特朗普魚」，隨即與同行胞姐笑個不停，並且下將「特朗普魚」相片上載社交網站facebook與人分享，不少網民看過相片後紛紛讚好。
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