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﻿十歲囡fb「求救」 警案叔叔教做數學題

2017-02-23 列印
網上圖片
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　　不少兒童均懂得遇到困難時向警察求助，美國俄亥俄州馬里恩鎮十歲女童萊娜日前透過社交網站facebook向當地警隊求助，警員格魯伯即時詢問她發生何事，原來萊娜因不懂估數學家課向警方「求救」，格魯伯不但沒有怪責女童，相反更耐心對方拆解難題，告訴她先計算括號內加數，再計算乘數。萊娜母親感激警察樂於助人，並將女兒與警察對話畫面上載社交網站。事後不少網民發現格魯伯答錯一條問題，但仍讚賞其表現。
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