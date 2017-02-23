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日報新聞 > 國際

﻿斯德哥爾摩移民社區爆騷亂

2017-02-23 列印
■滋事份子在區內搗亂及縱火。美聯社
■路旁車輛被燒毀。 美聯社
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　　美國總統特朗普上周六在佛州出席造勢集會時，暗示瑞典日前曾發生涉及難民亂事，惟瑞典當局隨即駁斥其言論失實，特朗普則諉過於新聞節目；不過，斯德哥爾摩一個外來移民聚居社區周一晚爆發騷亂，亂局擾攘數小時方告平息。

　　事發在瑞典首都斯德哥爾摩北部雲客比區，該區七成半人口是外來移民，失業率偏高。警員周一晚在火車站外，拘捕一名涉及毒品罪行疑犯時，觸發當地居民不滿，滋事份子趁機生亂，在區內搗亂、縱火放火燒車、搶掠商店。

　　警方派出大批防暴警察到場，雙力爆發衝突，有人向警員擲石，亂局持續至周二凌晨平息。事件中有一名警員受輕傷，一名傳媒報稱遭人毆打，暫時無人被捕。瑞典政府強調，今次事件不涉及恐襲。
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