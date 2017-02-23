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﻿北韓駐大馬使館秘書涉殺金正男

2017-02-23 列印
美聯社
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　　馬來西亞警方仍在調查北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男遇刺案，大馬全國警察總長卡拉阿布巴卡（圖左）昨表示，除四名相信已潛逃返國的北韓籍男疑犯外，當局相信再有兩名北韓男子涉案，二人分別是北韓駐馬來西亞大使館二等秘書玄光城、朝鮮航空公司職員金旭日，當局相信二仍身處馬國，警方已致函使館，希望能向二人錄取口供；若朝方拒絕配合，馬方將發出拘捕令。卡拉阿布巴卡又透露，兩名被捕女疑犯早知自己參與落毒襲擊，二人行兇後立即到洗手間清洗手上沾染的毒液，推翻她們辯稱參與整蠱電視節目說法。
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