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日報新聞 > 國際

﻿科學家發現微小新品種青蛙 Scientists discover tiny new frogs

2017-02-23 列印
　　 Four new frogs so tiny that they can sit on a＂thumbnail＂ have been discovered in the forests of India.　BBC

　　科學家在印度的森林中發現四種新品種青蛙，牠們細小得可以坐在人的「拇指」上。英國廣播公司
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