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﻿科學家發現七類地球行星

2017-02-24 列印
　　天文學界有重大發現，天文學家在距離地球約四十光年的太空，發現七個行星圍繞一個紅矮星公轉，其中三個行星有條件孕育生命。天文學家周三在美國太空總署公佈該項發現，他們在距離地球約四十光年的水瓶座內，發現七個行星圍繞紅矮星「TRAPPIST-1」公轉，天文學計算七個行星質量，相信它們是由岩石組成，而非木星般的氣體星球。當中TRAPPIST-1e、TRAPPIST-1f、TRAPPIST-1g三個行星處適居帶，可能存有液態水，有條件孕育生命。比利時列日大學天文學家吉隆表示，今次是天文學界首次在同一處區域多個類地球圍繞一顆星體公轉，相信科該星系是在太陽系以外，最有可能發現外星生物的地方。

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