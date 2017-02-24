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﻿特朗普廢校園跨性別設施指引

2017-02-24 列印
　　美國前總統奧巴馬任內曾發出指引，容許公立學校在校園內設立跨性別洗手間、更衣室，但特朗普政府周三宣佈撤銷該指引，認為有關措施難以執行，且容易引起混亂。白宮新聞秘書斯派塞周三宣佈，總統特朗普決定撤銷奧巴馬政府去年五月頒佈，容許公立學校設立跨性別洗手間、更衣室指引，認為指引難以執行，且容易引起混亂。他強調，特朗普尊重地方權力，今後州政府、校區將可自行解讀聯邦反歧視法，自行決定跨性別學生使用洗手間問題。保守派團體歡迎特朗普做法，並批評奧巴馬發出的指引，侵犯固定性別學生應有權利，尤其是令女生們感到不安。
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