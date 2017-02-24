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﻿狄克任蘇格蘭場首位「一姐」

2017-02-24 列印
　　英國蘇格蘭場出現一百八十八年來首位女性總監。內政部周三委任現年五十六歲的倫敦都會警察廳前助理總監狄克，接替下周退休的總監霍根侯艾，成為領導逾四萬三千名警員的「一姐」。狄克牛津大學畢業，一九八三年加入警隊擔任警員，之後成為警隊重點栽培對象，九十年代後期已官至警司。二○○五年，狄克指揮緝捕倫敦連環炸彈案兇徒時，下屬誤殺一名無辜青年，法庭裁定她毋須負上刑責。四年後她晉升助理總監，專責反恐，掌管倫敦奧運保安工作，一四年底離開警隊轉職外交部。
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