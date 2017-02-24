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﻿法中間派元老與馬克龍結盟

2017-02-24 列印
　　距離法國總統大選首輪投票尚有約兩個月，選情峰迴路轉。盛傳參選的中間路線政界名人貝魯決定棄選，改為與中間路線候選人馬克龍結盟，提高對方當選機會，力阻極右政黨國民陣線候選人馬琳勒龐勝選。馬克龍接受貝魯好意，並形容是競選運動轉捩點，對未來的選情十分樂觀。而馬琳勒龐涉嫌詐騙歐洲議會三十四萬歐羅（二百七十八萬港元）公款，其私人助理格里澤接受當局問話後，被警方落案控以違反誠信罪名，馬琳勒龐批評事件是政治抹黑。
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