﻿澳洲郵政總裁辭職 Australia Post chief resigns

美股連日再創新高！杜指和標普指數早段造好，杜指早段曾升48點，報20824點；標普指數則一度上升5點，報2368點。股市上揚，主要是受到美國財長努欽表示，希望八月前通過稅改方案的言論刺激。 美國財長努欽表示，財政部正與參議院和眾議院緊密協作，期望在8月國會休會前，能通過「非常重要」的稅改方案。他又說，強美元反映美國經濟好，長遠有利美國。努欽昨日在另一場合暗示，4月財政部公佈半年一度的全球匯率政策報告前，不會把中國定為匯率操縱國。他又說，財政部正研究趁目前的低息環境，發行50年至100年國庫債券，而目前的30年期「長債」會換代成為相對短期國債。 受努欽的言論刺激，杜指...

2017-02-24