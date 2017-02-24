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﻿澳洲郵政總裁辭職 Australia Post chief resigns

2017-02-24 列印
　　Earlier this month it emerged he earned A$5.6M last year,10 times the salary of Prime Minister Malcolm Turnbull. The PM described the ＂remuneration＂ as too high.BBC

　　本月較早前他被揭去年領取五百六十萬澳元薪金，是總理特恩布爾的十倍。總理形容其「薪酬」太高。

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