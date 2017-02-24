 Advertisement
  • 2017年2月24日 星期五
  • 13º
  • 78%
熱門： 曾蔭權七警案預算案105%慳妹金正男

日報新聞 > 國際

﻿愛子公主暴瘦 令人擔憂

2017-02-24 列印
美聯社
美聯社
Previous Next

        昨日是日本德仁太子五十七歲生日，宮內廳發佈一輯德仁全家福照片，相片顯示，愛子嚴重消瘦，令許多日本網友驚訝不已。宮內廳去年發佈愛子公主的相片，當時她面部飽滿，但之後傳出她因健康問題缺課，甚到流傳她罹患厭食症；到十二月官方再次發佈相片，愛子身形、臉龐已十分消瘦、氣色不佳，但昨日的相片，愛子明顯更加消瘦。網友紛紛懷疑她罹患厭食症，並說雖然愛子笑着面對鏡頭，但十分擔心其健康。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd