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﻿蘋果新總部 Apple Park四月啟用

2017-02-24 列印
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美聯社
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　　已故「蘋果教主」喬布斯遺作，位於加州矽谷庫比蒂諾的蘋果飛碟形新總部Apple Park，花費逾五年興建後即將竣工，該公司宣佈，全體逾一萬二千名員工會由四月起，陸續遷入新總部，搬遷過程預計耗時半年。佔地一百七十五公頃的Apple Park，除完全採用再生能源的環形主大樓外，亦有大量綠化地帶，甚至果園，更有一座紀念喬布斯的「史蒂夫喬布斯劇院」，Apple Park亦設有對外開放的Apple Store、咖啡店。
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