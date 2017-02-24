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﻿僵硬女玩滑水梯直撻落水

2017-02-24 列印
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　　美國德州韋科市一個水上樂園內，有一條與眾不同的滑水梯，其設計有如跳台滑雪的跳台，一名女子早前滑水梯頂部高速滑下，惟因其身軀太過僵直，當她抵達梯底，有如跳台滑雪般飛上半空，之後直撻落水中，發出巨響及激起巨大水花，在場觀看逾百人中，許多人均忍不住發笑，幸好她沒有受傷。整個撻水過程被人拍下，並上載互聯網與他人分享。
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