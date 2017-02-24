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﻿瑞典一小時「愛愛小息」

2017-02-24 列印
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　　瑞典人不但性觀念開放，亦十分重視性生活，當地北部上托爾內奧市議員穆斯柯斯日前表示，國民工作繁忙，情侶相處時間不多，研究證明性生活有益健康，並讓伴侶關係更密切，故建議政府立法，規定僱主每日必須放員工一小時有薪小息，容許他們回家與伴侶享受魚水之歡；但他亦承認，無法保證僱員該段時間一定回家溫存一番，但認為該個絕佳建議沒理由不通過。
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