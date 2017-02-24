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﻿費城街頭當代藝術展

2017-02-24 列印
美聯社
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　　美國費城班尼斯基金會大力推廣藝術，在本月二十五日至五月二十二日舉行一個另類當代藝術展，讓藝術品跳出博物館四面牆壁走到街道上，讓普羅大眾感受藝術氣息。期間，民眾可在費城公眾場所隨時欣賞到逾五十位美國、國際藝術家的創作，包括行為藝術、巨型廣告板、海報等，其中一位參與藝術家埃文斯會穿着螢光黃斑馬衣服和高跟鞋，每天十小時在費城旅遊景點、地標、高級酒店內表演行為藝術。
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