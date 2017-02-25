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﻿攜女兒參觀最高法院 伊萬卡被網民譏諷

2017-02-25 列印
美聯社
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        美國總統特朗普不滿多地法官，頒令暫緩執行新移民入境政策，屢次在社交網站twitter破口大罵司法系統、法官。第一千金伊萬卡周三應大法官安東尼甘迺迪邀請，帶同女兒阿拉貝拉參觀最高法院。事後，伊萬卡在網上分享母女二人合照，並留言稱，很高興可帶女兒用最直接方式認識美國法院系統，但隨即惹來網民不滿，紛紛留言謾罵特朗普的禁移民令、撤銷跨性別廁所決定；甚至有人建議由阿拉貝拉教導外祖父何謂尊重司法。
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