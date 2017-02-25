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﻿俄公司計劃2021推太空旅遊

2017-02-25 列印
美聯社
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　　俄國科羅列夫火箭太空集團宣布，二○二一年將利用聯盟號太空船，運送九名太空旅客到國際太空站觀光，但集團並無透露國際太空站之旅收費。集團發言人表示，太空旅遊正急速發展，未來國際太空站會成為太空旅遊指定景點；該集團未來真正目標是載客繞行月球，集團會與美國太空探險公司等其他有共同目標的公司合作。
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