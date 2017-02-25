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﻿捲入學校低價購地 安倍伉儷急劃清界線

2017-02-25 列印
■安倍伉儷捲入森友學園低價購地事件。美聯社
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　　日本辦學團體以低價購入官地事件繼續發酵，傳媒發現有關土地準備興建一間以首相安倍晉三命名的小學，其夫人安倍昭惠更是該校名譽校長。安倍昨與辦學團體劃清界線，宣佈其妻將辭任名譽校長一職，且為學校以其名字命名感到遺憾。

　　辦學團體森友學園理事長籠池泰典，去年以一億三千四百萬日圓（約九百三十六萬港元）購入大阪府豐中市一幅官地興建小學，但傳媒發現土地成交價低於市價約一成四，而土地準備興建的小學命名為「安倍晉三紀念小學」，並由安倍昭惠出任該校名譽校長。

　　安倍昨出席眾議院預算委員會會議時，遺憾該團體擅用其名字命名小學、籌募經費，強調夫婦二人與辦學團體並無關係，其妻將辭任名譽校長一職。森友學園被揭宣揚右翼思想，包括要求學生唱軍歌、背誦推崇軍國主義的《教育敕語》，且向家長派發貶低中國人、韓國人的資料。
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