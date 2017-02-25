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﻿特朗普：華膺匯率操控總冠軍

2017-02-25 列印
　　美國總統特朗普競選期間一直聲稱中國控制貨幣匯率，曾揚言就職首天即將中國列為貨幣操縱國。特朗普日前接受專訪時形容，中國是操控匯率總冠軍，強調自己不會退縮，國民可等着瞧政府將如何採取手段應對。而財長姆努欽保證，政府會採用有條理方法，分析中國在外匯市場的表現，但在啟動分析匯率操縱程序前，財政部不會作任何判斷。另外，特朗普又稱，美國樂見一個無核武世界，並指中國若願意採取行動，可輕易解決北韓所帶來各種挑戰。
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