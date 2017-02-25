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﻿義犬報恩 汪星人領主人掘松露

2017-02-25 列印
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        日本高知縣經營麵包店的前田夫婦，上月底收養一隻年幼混種狗，並命名為「黃豆粉」。前田先生本月三日帶同愛犬外出散步時，「黃豆粉」突然不斷挖掘一堆落葉，前田先生最初以為愛犬發現鼴鼠，但「黃豆粉」卻挖出一團黑色物體。前田先生切開該物體後，發現它散發一股獨特香味，估計它是松露。之後三天，「黃豆粉」陸續挖出六個大小不一的松露，總重量達二百五十克。高知縣中央西林事務所主任表示，今次是當地首次發現松露。
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