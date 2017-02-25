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﻿冰島總統戲言禁菠蘿放薄餅

2017-02-25 列印
網上圖片
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　　冰島總統約翰內松日前回答當地中學生問題時，表示不喜歡菠蘿放在薄餅上，甚至開玩笑說要立法禁止，事件在網上掀起一番爭論，約翰內松之後更特地在社交網站facebook澄清，強調總統權力並非無限大。現年八十二歲的「夏威夷風味」薄餅發明人潘諾保羅斯表示，約翰內松是總統，對方想做任何事情，自己均不在乎；但強調他一九六二年發明「夏威夷風味」時，且說海鮮與薄餅雖然是不錯配搭，但菠蘿和薄餅始終是完美配搭。
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