﻿阿根廷兩急色警 車震遭停職查辦

阿根廷一對急色男女警員，日前於工作期間在警車上性交，其間聽到搶劫報案的無線電通報也不予理會，二人當時拍下的短片近日更意外流出，令網民譁然。



阿根廷警方事後證實二人均為現職警員，並對二人行徑予以譴責，已將二人停職查辦。



該段短片近日在網上流出，據片段畫面顯示，二人在巡邏車上，起初對着鏡頭說笑，然後男方突然掀起自己的上衣，露出腹部，隨後女警上前將頭移近男方下體，其間警方無線電通報一宗搶劫報案，但兩人沒有理會。同時，畫面亦顯示了女警衣服上的警察徽章。



當地警方發言人表示，已將有關兩名警員在警車上發生性行為的錄像通報有關部門，並將涉及的兩人停職查辦，但未有透露二人的姓名。