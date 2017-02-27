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﻿特朗普不出席白宮記者協會晚宴

2017-02-27 列印
　 美國總統特朗普和傳媒的對立關係升級，在多家傳媒杯葛年度白宮記者協會晚宴後，特朗普周六亦在網站twitter表明不會出席，打破總統每年與專責採訪白宮消息記者把酒言歡的傳統。特朗普在twitter發文稱：「我不會參加今年的白宮記者協會晚宴，祝願各位有一個愉快的晚上！」白宮記者協會表示，儘管特朗普缺席，今年的白宮記者協會晚宴仍將如期在四月二十九日舉行，以慶祝「憲法第一修正案及獨立新聞媒體在一個健康國家內扮演的重要角色」。
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