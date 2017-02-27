﻿《紐時》擲1500萬電視廣告反特

美國總統特朗普持續向批評他的傳媒開火，指他們做假新聞，是人民公敵，備受指責之一的《紐約時報》，不惜向美國廣播公司（ABC）購買周日舉行的奧斯卡金像獎頒獎禮廣告時段，播放一段以「真相」為題的廣告反擊特朗普。



紐約在奧斯卡時段播放的廣告以「真相是」（The Truth Is）為題，希望令公眾思考尋找真相的難度，以及何為假新聞。廣告片段長三十秒，估計花費高達二百萬美元（約一千五百萬港元）。廣告每句均以「真相是」作為開首，並由多把人聲讀出，緊接「真相是」之後的是近期具爭議的「熱話」，包括「真相是我們的國家比以往任何時間都更分裂」和「真相是傳媒不誠實」等，最後以「真相很難。真相很難發現。真相很難知道。真相是前所未有地重要。」作結。