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﻿「世界最便宜智能手機」老闆被拘 'World's cheapest smartphone' boss held

2017-02-27 列印
　　The founder of "Ringing Bells", the Indian firm which claimed to be selling the world's cheapest smartphone, has been arrested on allegations of fraud.　　BBC

　　印度「響鈴」公司的創辦人涉嫌欺詐而被捕。該公司聲稱銷售世界上最便宜的智能手機。

英國廣播公司
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