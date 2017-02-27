 Advertisement
  • 2017年2月27日 星期一
  • 16º
  • 56%
熱門： 曾俊華天氣陳茂波黎明吳婉芳

日報新聞 > 國際

﻿改建紐約最大豪宅 林徽因侄女好評如潮

2017-02-27 列印
網上圖片
Previous Next

        著名華裔建築師兼藝術家林瓔（Maya Lin）負責設計紐約市全市最大豪宅的改建計劃，預料大宅推出市場時可叫價三千五百萬美元（二億七千多萬港元）。林瓔是著名民國才女林徽因的侄女，當她還在耶魯大學讀書時就設計了屹立在首都華盛頓的越戰紀念碑，並因此獲頒最高市民榮譽的總統自由勳章，當時年僅二十一歲。今次是林瓔首次接手設計住宅，這間大宅位於曼克頓下城特里貝克地區，她將三層住宅，改建成樓高七十呎、深一百呎和寬五十呎的五層建築物，面積達二萬平方呎，內有可泊四架車的車庫和八十二呎長的泳池等。設計方案一出，即好評如潮，並已獲紐約市地標保育委員會通過興建。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd