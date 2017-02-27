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﻿世界上最薄外套得3mm厚！

2017-02-27 列印
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　 一般禦寒衣物笨重，美國一間公司「Oros」日前推出全新系列「Orion」外套，帶來既輕薄又保暖的新體驗。外套標榜採用了一種氣凝膠物料，是美國太空總署（NASA）製作太空服時用到的一種絕緣物料，是世界上最輕、導熱性能最低的固體，該公司聲稱這款僅有三毫米厚的外套，能承受華氏零下三百二十一度（約攝氏零下一百九十六度）的液氮測試，外套內仍能保持在華氏八十九度（約攝氏三十一點六度），足證在日常生活中的低溫情況下能夠保暖。
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