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﻿「火環」奇景　南半球先睹為快

2017-02-27 列印
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        今年首個壯觀的日環食「火環」奇景，周日在南半球地區及非洲南部上空出現，當月球遮蔽太陽時，太陽周邊會形成一圈「紅色火環」，導致火環奇景出現，只要天朗氣清，今次在南半球大部份地區都可以一睹奇景。「火環」首先在智利及阿根廷出現，之後會在南大西洋上空展現，隨後安哥拉、津巴布韋及剛果共和國也可目睹。除了南半球外，接近赤道的地方也可以觀賞，但北半球地區，如北美則要稍為等候，至今年八月二十一日才可看到。
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