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日報新聞 > 國際

﻿印尼受恐襲 警擊斃一恐怖份子

2017-02-28 列印
　　印尼發生恐怖襲擊，兩名恐怖份子在萬隆引爆土製炸彈，其中一人逃離現場，另一人則中槍亡。事發在昨日上午約九時，兩名恐怖份子在印尼西爪哇省首府萬隆市一個公園引爆一枚土製炸彈，其中一人逃離現場，另一人則逃到附近一幢政府建物匿藏。大批警員接報包圍建築物，疑犯拒絕投降且企圖縱火焚燒大樓，警方展開強攻，雙方一度駁火，疑犯最後中槍受傷，送院途中不治，警方正追捕在逃疑犯；當局初步相信，案件與當地極端組織唯一真主游擊隊有關。
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