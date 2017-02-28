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﻿南韓代總統拒延獨檢組調查時間

2017-02-28 列印
美聯社
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　　南韓總統朴槿惠密友崔順實涉嫌干政事件，獨檢組九十天調查期限今日屆滿，檢方本月十六日向代總統黃教安（見圖）申請延長調查期限，黃昨日指，獨檢組和過去十一次調查相比，檢方在此案投入最多人力，而計算首爾中央地檢特別調查本部調查在內，整個調查過程已達一百一十五天；加上，檢方已起訴崔順實等核心涉案人物，獨檢組對主要涉案人調查已達到可判斷是否提出公訴，故不批准延長，檢方對有關決定深感遺憾。
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