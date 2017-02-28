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日報新聞 > 國際

﻿塔利班領袖籲植樹 Taliban leader urges planting of trees

2017-02-28 列印
　　The leader of the Taliban in Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, has urged Afghans to plant more trees. Afghanistan has a severe problem of deforestation.　BBC

　　阿富汗塔利班領袖阿洪扎達呼籲阿富汗人種植更多樹木。阿富汗森林砍伐問題嚴重。英國廣播公司
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