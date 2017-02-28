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﻿比薩斜塔旁建摩天輪 享地中海美景

2017-02-28 列印
美聯社
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        意大利比薩斜塔聞名全球，數百年屹立不倒，每年吸引數以百萬計各地遊客專程到當地一睹其風采。為吸引更多遊客，比薩市政府決定在斜塔興建一座摩天輪，摩天輪高約一百五十呎，當車廂升至最高點時，遊客不僅可俯瞰斜塔頂端，亦可遠眺地中海美景。摩天輪預計今年夏季開幕，初步計劃試運作三個月，測試遊客反應。但文化推廣組織批評，摩天輪與斜塔、比薩大教堂等中世紀建築格格不入，會顯得不倫不類。
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