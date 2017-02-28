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﻿醒目貓 按鈴換美食

2017-02-28 列印
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　　網上流傳一段影片，顯示兩隻聰明的喵星人學懂按鐘，令主人犒賞牠們美食。短片長約一分鐘，只見主人在愛貓按鐘後便獎賞貓糧，兩貓非常醒目，得悉只要按鈴便得美食，於是輪流伸出一隻爪按鐘，以博取美食，過程中不斷傳鐘聲和吃東西的聲音，十分搞笑。主人則將喵星人按鈴換取食物獎賞片段上載互聯網，與其他貓奴分享。
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