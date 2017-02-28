﻿醒目貓 按鈴換美食

統計處昨天發表最新人口數據，而按揭證券公司亦公佈將會推出年金計劃，兩則新聞都顯示香港有逼切需要加快應對人口老化，並以新思維辦事，讓長者成為推動內部經濟的新力量，同時繼續貢獻勞動市場。 統計處公佈，截至去年年中本港人口達七百三十三萬人，人口持續老化，且步伐開始加快，原因是二戰後於嬰兒潮出生的人士陸續踏入老年，其中六十五歲及以上人口所佔比例，由十一年前的一成二上升至去年的一成六，升幅為一成二；人口年齡中位數亦由一十年前的三十九點六歲，上升至去年的四十三點三歲，反映人口老化的趨勢。 另一方面，按揭證券公司計劃在一年至一年半後推出年金計劃，讓退休人士一筆過繳付資產投資後，終身可獲現...

2017-02-28