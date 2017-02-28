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﻿女模直播怒摑 抽水男主持

2017-02-28 列印
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　　巴西泳衣模特兒米洛日前出席當地一個直播的電視健康節目，協助一名男主持示範正確塗太陽油方法，米洛事前已叮囑對方切勿在其臀部塗油，但男方依然犯禁，米洛她當堂大發雷霆，無視節目直播，毫不留情掌摑對方一巴掌，再隨手拾起桌上杯上掟向男方，之後氣沖沖離場，在場另外兩名主持人則顯得一臉尷尬。米洛在當地甚有人氣，社交網站有大量粉絲，事後有粉絲留言替她打氣，認為米洛只是捍衞尊嚴。
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