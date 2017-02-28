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﻿意國擲橙嘉年華 熱鬧登場

2017-02-28 列印
　　意大利北部小鎮伊夫雷亞周日舉行一年一度的嘉年華，紀念當地居民在中世紀推翻邪惡統治者一役，參與者會向敵軍擲代表箭、石塊的鮮橙，遊客都爭相走避，以免誤中副車，場面熱鬧；「橙戰」會持續至周三才結束。嘉年華近年現已成當地熱門旅遊節目，吸引大批外國「戰士」專程前往參戰，戰爭每次耗用數以十噸計鮮橙，路邊都擺放一箱箱鮮橙。當嘉年華過後，小鎮主要街道都會剩下一地爛橙。
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